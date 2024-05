TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

16 min 7 s

Le Grand angle : la crise en Nouvelle-Calédonie

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

Les représentants de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane demandent à Paris le "retrait immédiat" de la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Le texte a provoqué cette semaine une flambée de violence dans l'archipel. Décryptage avec Benjamin Morel, maitre de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon Assas et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire.