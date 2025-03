TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Le Grand angle : les monarchies du Golfe au coeur de la diplomatie mondiale

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

L'Arabie saoudite accueille les négociations sur une possible trêve entre l'Ukraine et la Russie. L'Arabie saoudite joue aujourd'hui les médiatrices dans plusieurs crises internationales. La diplomatie du Golfe est-elle devenue incontournable pour la bonne marche du monde ? Et comment ces monarchies se sont-elles imposées ? Décryptage avec nos invités : Myriam Benraad et Pascal Boniface.