Le Grand Angle : l'humanité peut-elle survivre aux chaleurs extrêmes ?

Par TV5MONDE ESTELLE MARTIN

Ce mois de juin est le plus chaud jamais enregistré dans de nombreux pays. Allons-nous devoir apprendre à vivre avec des températures de plus de 50 degrés ? Décryptage avec Emma Haziza, hydrologue, docteure de l'École des Mines de Paris, Emilie Gaillard maître de conférences en droit privé à Sciences Po Rennes et l'explorateur/chercheur Christian Clot.