TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

13 min

Le grand angle : l'UNRWA interdite à Gaza, quelles conséquences pour l'enclave ?

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

Israël bloque toujours l'aide humanitaire à destination de la Bande de Gaza. Qu'en est-il vraiment ? Quelle est la situation humanitaire dans l'enclave ? Quid des accusations de liens entre l'UNRWA et le Hamas et sur l'opération israélienne "Mur de Fer", opération qui a déplacé près de 40 000 Palestiniens de Cisjordanie, depuis janvier. On en parle avec Philippe Lazzarini, Commissaire de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.