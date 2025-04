TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Le Grand angle : Pâques entre inquiétude et espérance pour les chrétiens d'Orien

Par TV5MONDE Demet KORKMAZ

En ce dimanche de Pâques, qui marque la résurrection du Chris, on aborde avec Monseigneur Pascal Gollnisch la situation des chrétiens d'Orient. Ils représentent des minorités plus ou moins importantes et au Moyen Orient, berceau du christianisme, le nombre de chrétiens ne cesse de diminuer .