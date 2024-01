TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

18 min 13 s

Le Grand angle politique

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY, NICOLAS GEORGE

En France, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal s'apprête à prononcer sa déclaration de politique générale. Un discours qui fixera le cap et les priorités du gouvernement. Décryptage avec Perrine Tarneaud, Directrice de l'Information à Public Sénat et Elizabeth Pineau, correspondante de Reuters à l'Élysée et à Matignon.