Le Monde de Linda : France, bientôt la fin des manuels scolaires ?

02 Sep. 2025 à 19h10 (TU)
En France, le cri d'alarme de 500 professeurs, écrivains et éditeurs en pleine rentrée des classes. Ils dénoncent le remplacement progressif des manuels scolaires par une plateforme numérique. Linda Giguère s'est penchée sur cette polémique !
