TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 44 s

Le Monde de Linda : France, bientôt la fin des manuels scolaires ?

Par TV5MONDE LINDA GIGUERE

En France, le cri d'alarme de 500 professeurs, écrivains et éditeurs en pleine rentrée des classes. Ils dénoncent le remplacement progressif des manuels scolaires par une plateforme numérique. Linda Giguère s'est penchée sur cette polémique !