Le Moyen-Orient à l'aube d'une nouvelle ère ?

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

À quoi ressemblera l'après-Nasrallah au Liban, en Israël et en Iran ? La mort du puissant chef du Hezbollah libanais va-t-elle redessiner les équilibres régionaux ? Les précisions du journaliste libanais Anthony Samrani, rédacteur-en-chef à L'Orient-le-Jour, et d'Elie Barnavi, historien et ancien diplomate israélien.