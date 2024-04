Le Pape exhorte à "ne pas céder à la logique des armes"

Le pape François a prononcé aujourd'hui sa traditionnelle bénédiction de Pâques "urbi et orbi", pour la ville et le monde. L'occasion d'adresser au monde plusieurs messages de paix et de montrer à ses fidèles qu'il va bien. Le 29 mars, sa participation au Chemin de Croix annulée avait relancé les interrogations sur son état de santé.