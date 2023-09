Le Patrimoine, un enjeu politique ?

Plus d'une quarantaine de sites et biens culturels intègrent la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. L'examen des dossiers touche à sa fin à Ryad, en Arabie Saoudite. Quels sont les enjeux géopolitiques de cette protection du patrimoine ? Réponse avec notre invité Emmanuel LINCOT, Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et chercheur associé à l'IRIS.