TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 18 s

Le procès de la dictature en Argentine

Par TV5MONDE MATHIEU SARFATI

Après quatre ans de procès, la justice condamne dix personnes à la perpétuité pour crimes contre l'humanité durant la dictature entre 1976 et 1983. Des officiers, des sous-officiers, des policiers et des médecins militaires sont reconnus coupables d'enlèvements, séquestrations arbitraires, tortures, viols, avortements forcés, disparitions ou vols de bébés entre 1976 et 1983.