1 min 40 s

Le réalisateur H. Ballal libéré après une arrestation en Cisjordanie occupée

Par TV5MONDE LUC OERTHEL

Hamdan Ballal, a finalement été libéré, mardi 25 mars 2025, par la police israélienne. L'arrestation du réalisateur palestinien oscarisé pour son documentaire "No other land" a eu lieu il y a deux jours, en Cisjordanie occupée. "C'était une attaque violente et le but était de tuer", a-t-il déclaré à l'AFP TV.