Le retour de la Françafrique ?

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA

Le chef de la transition gabonaise Brice Oligui Nguema est en visite officielle à Paris. Comment expliquer les bonnes relations entre ce militaire putschiste et la France? On en parle avec Georges Dougueli, journaliste au mensuel panafricain Jeune Afrique et Gilles Yabi, président du cercle de réflexion Wathi, depuis Dakar.