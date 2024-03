TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Le riche programme de la Cité internationale de la langue française

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

La semaine de la langue française et de la francophonie s'achève dimanche 24 mars en France et dans le monde. Au nord de Paris, la récente Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts accueillera le sommet de la Francophonie des 4 et octobre 2024. D'ici là, de nombreux événements vont ponctuer les semaines. Son directeur, Paul Rondin, détaille la programmation à venir.