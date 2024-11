TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Le Salon du Livre Jeunesse de Montreuil fête es 40 ans

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Le secteur du livre est en plein boom et en constante évolution. On en parle avec Sylvie Vassalo, directrice du Salon du Livre de Montreuil, Marie Boisson, autrice de bandes dessinées et l'illustratrice Gwen Le Gac, illustratrice.