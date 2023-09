TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 47 s

Le sauvetage et les médecins s'organisent après le séisme au Maroc

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

Un puissant séisme au sud-ouest de Marrakech a déjà fait plus de 820 morts. La secousse -de magnitude 7- a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira. Les dons et les soutiens commencent à affluer du monde entier.