Le torchon brûle entre le Venezuela et les États-Unis

06 Sep. 2025 à 17h17 (TU)
L'hostilité entre les deux pays s'aggrave depuis plusieurs semaines, sur fond de lutte contre le narcotrafic. Donald Trump hausse le ton. Le président vénézuélien Nicolas Maduro tente de jouer l'apaisement
