2 min

Légaliser la consommation du cannabis ?

Par TV5MONDE JULES LALANNE LARRIEU

Consommer du cannabis, en toute légalité, c'est désormais possible dans deux villes du sud des Pays-Bas. Les autorités lancent une expérimentation sur plusieurs années. L'objectif est double : déterminer s'il est possible de réguler la chaine d'approvisionnement, et voir si la petite délinquance recule.