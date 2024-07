TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

4 min 36 s

Législatives en France : la mobilisation exceptionnelle des français

Par TV5MONDE Richard WERLY

Le participation est estimée à 67%, la plus forte depuis 1997. Décryptage avec Richard Werly, le correspondant en France du magazine suisse et Benjamin Biard, politologue et spécialiste de l'extrême droite.