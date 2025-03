TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Les États-Unis frappés par de violentes tornades

Par TV5MONDE CHRISTINA MOLLEOVA

Des tempêtes et tornades venus du Sud des Etats-Unis et remontant vers la frontière canadienne ont fait de de très lourds dégats et au moins 33 morts et 3 fois plus de blessés.