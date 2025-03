TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

11 min 50 s

Les États-Unis sont-ils toujours les alliés des Européens ?

Par Nicolas George

La discussion houleuse entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, clash en mondovision, restera dans l'histoire. Est-ce l'altercation de trop ? L'accord de paix est-il menacé ? Et quelle sera la réaction des pays européens et de la Russie ? Décryptage avec nos invités, le Général Dominique Trinquand et Igor Delanoë, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe.