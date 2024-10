TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Les histoires secrètes de la CIA

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

La CIA, l'agence de renseignement américaine, cumule les idées reçues, les mythes et les fantasmes, mais quel est véritablement son rôle dans la politique américaine et qui la contrôle ? Nous en parlons avec Antoine Mariotti, journaliste à France 24 et auteur de "L'agence. Histoires secrètes de la CIA".