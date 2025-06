TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

8 min 15 s

Les Nations Unies ont 80 ans : quel avenir, quelle crédibilité ?

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

L'ONU fête ses 80 ans sous un feu roulant de critiques, tentant de convaincre qu'elle est "plus nécessaire que jamais". Notre correspondante à New York Elisabeth Guédel est en direct de New York, et Chloé Maurel, historienne, spécialiste de l'ONU et autrice de nombreux ouvrages, est en plateau.