2 min 5 s

Liban : entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah

Par TV5MONDE Wissam CHARAF

Le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur tôt ce 27 novembre au matin, après plus d'un an d'hostilités transfrontalières et deux mois de guerre ouverte. Analyse de notre correspondant à Beyrouth, Wissam Charaf.