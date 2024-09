TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 45 s

Liban : Hassan Nasrallah promet "une risposte terrible"

Par TV5MONDE PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

Après les deux attaques aux beepers et aux talkies-walkies qui ont fait 37 morts et près de 3 000 blessés, Hassan Nasrallah, le chef du Hezboallah chiite libanais et soutien du Hamas, promet un terrible châtiment à Israël qu'il accuse d'avoir franchi "toutes les lignes rouges".