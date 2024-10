Liban : l'armée israélienne ordonne l'évacuation de villages

Les autorités libanaises ont confirmé qu'un raid israélien a visé, dans la nuit ddu 2 ou 3 octobre, un centre de secours du Hezbollah en plein coeur de Beyrouth. Le bilan est de six morts et sept blessés. Une attaque qui intervient à l'issue d'une journée marquée par de nombreuses frappes israéliennes et par des combats au sol, dans le sud du Liban.