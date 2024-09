TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 36 s

Liban : le sud et l'est du pays bombardés

Par TV5MONDE Philippine De Clermont-Tonnerre

Bombardements massifs d'un côté, salve de roquettes de l'autre, Israël et le Hezbollah se rendent coup pour coup. Le gouvernement libanais a décidé de fermer les écoles les 23 et 24 septembre dans le sud et l'est du pays. Plus de 180 personnes ont été tuées. Le Premier ministre Najib Mikati dénonce un "plan de destruction".