1 min 45 s

Liban : l'école publique en danger

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

Au Liban, depuis quatre ans et le début de la crise économique, le corps enseignant s'insurge et voit ses salaires diminuer. En raison de manque de fonds et de grèves à répétition, l'éducation des enfants est gravement perturbée. Ces dernières années, les autorités comptaient sur les donations internationales poour assurer l'éducation de plus de 260.00 élèves libanais d'environ 152.000 réfugiés syriens.