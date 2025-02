TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Liban : l'ONU dénonce un "crime de guerre"

Par TV5MONDE Philippine De Clermont-Tonnerre

Un véhicule de la Finul, Force intérimaire des Nations unies au Liban, a été visé et incendié sur une route bloquée par des partisans du Hezbollah près de Beyrouth. La force de l'ONU dénonce une violation flagrante du droit international pouvant être assimilé à un crime de guerre. Le président libanais promet de punir les responsables de cette attaque. Plus de 25 personnes ont d'ores et déjà été arrêtées.