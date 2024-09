TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Liban : portrait de Hassan Nasrallah

Par TV5MONDE LUC OERTHEL

Hassan Nasrallah est dirigeant politique et religieux libanais et chef du Hezbollah depuis 1992. Un mouvement politique largement financé par l'Iran. Il était une figure politique et religieuse vénérée.