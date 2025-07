"Libérez nos enfants": la détresse des parents expulsés des États-Unis sans leurs enfants

La musique et les chants ne masquent pas la tristesse des manifestants. Dans les rues de Caracas, des centaines de personnes ont défilé pour exiger le retour des enfants vénézuéliens retenus aux États-Unis. "Nous demandons à l'ONU d'intervenir et de ramener nos petits-enfants, nos enfants, nos neveux et nos filleuls qui ont été kidnappés aux États-Unis", s'indigne Maximiliano Aguilar.

Dans la foule, des mères expulsées du territoire américain attendent leurs enfants confiés momentanément à des familles d'accueil américaines. "Libérez nos enfants", peut-on lire dans les pancartes sur lesquelles sont collées les photos de ces mineurs bloqués par Washington. Ils seraient encore une trentaine séparée de leurs parents.

"Et ma maman, elle va aller en prison?"

"Du moment où j'ai été détenue, j'ai été séparée de ma fille. J'ai passé de quatre à cinq mois à attendre, mais ils ne m'ont pas expulsée avec elle", affirme Mariale Castellano, jeune mère d'une enfant de 9 ans, retenue aux États-Unis. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de familles séparées par les autorités se multiplient.

En mars, l'ONG Amnesty International a publié une vidéo où des enfants filmaient leurs parents en train de se faire arrêter et embarquer par la police. "On n'a rien fait", hurle un enfant en pleurs. "Et ma maman, elle va aller en prison ?", s'interroge une autre fillette.

En avril, des parents séparés de leur fille Maikelys de deux ans avaient ému le pays, y compris le président Nicolas Maduro. Rapatriée quelques semaines plus tard à Caracas, elle avait été accueillie par la première dame Cilia Flores. "Merci à tous les médias qui ont été attentifs, aux personnes qui ont fait preuve de solidarité et au gouvernement qui a tenu bon. Bienvenue Maikelys!", avait-elle déclaré devant la presse.

Chargement du lecteur...

Malgré la rupture des liens diplomatiques en 2019, l'administration Trump a réussi à conclure un accord d'expulsion avec le gouvernement Maduro. Au total, quelque 800 000 Vénézuéliens vivent aux États-Unis et depuis février, plus de 7000 d'entre eux ont été renvoyés.