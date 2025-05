Liberté de la presse : informer au prix de sa vie

Triste commémoration ce 3 mai : la liberté d'exercer son métier de journaliste recule dans le monde selon l'ONG Reporter sans Frontières. On le voit quotidiennement, sur le terrain, à Gaza ou en Ukraine. Nous en parlons avec Laurent Richard, fondateur de Forbidden Stories et Sepideh Farsi, réalisatrice du film "Put your soul on your hand and walk", qui évoque la photojournaliste palestinienne Fatima Hassouna tuée par un bombardement israélien le 16 avril.