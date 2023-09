TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Libye : l'aide internationale au secours de Derna

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

On en sait un peu plus sur la situation de Derna, zone la plus dévastée par la tempête Daniel. Au moins 5.000 morts ont perdu la vie dans cette seule localité. Une ville complètement défigurée où l'aide arrive très progressivement.