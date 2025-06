TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min

L'inquiétude du monde arabe après les bombardements sur l'Iran

Par TV5MONDE Slimane Zeghidour SLIMANE ZEGHIDOUR

Beaucoup de réactions à l'international après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens : dans les pays du Golfe, mais également à Moscou, Pékin et New Delhi. Décryptage de notre éditorialiste Slimane Zeghidour et Bertrand Badie, professeur, spécialiste des relations internationales.