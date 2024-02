TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Littérature : "Lettres d'amour et de guerre"

Par TV5MONDE Patrice Férus

Lettres d'amour et de guerre, signé Pavlo et Viktoriya Matyusha, raconte les correspondances entre un couple séparé par la guerre en Ukraine parce que le mari Pavlo a fait le choix d'aller combattre contre les Russes et a laissé son épouse, Viktoriya traductrice et leur quatre enfants en sécurité en France. Entretien avec Viktoriya Matyusha, l'épouse, et notre consoeur Doan Bui, voix-off de cette correspondance.