4 min 41 s

Littérature : "Un nègre qui parle yiddish", entre autobiographie et manifeste

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

"Un nègre qui parle yiddish" est l'un des romans phares de cette rentrée littéraire 2025. Pour parler de ce premier roman où il est question d'héritage, d'exil et de filiation, nous recevons son auteur, Benny Malapa.