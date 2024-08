TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

L'urgence en Grèce

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

C'est la course contre la montre en Grèce pour tenter de venir à bout de ces incendies qui se rapprochent de plus en plus de la ville d'Athènes. Notre correspondante Alexia Kefalas est en direct d'Athènes.