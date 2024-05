TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 41 s

Lutte contre l'homophobie et la transphobie : l'Europe en première ligne

Par TV5MONDE PAUL GERMAIN

Le 17 mai marque la journée internationale de lutte contre l'homophobie et pour les droits des LGBT+. Alors que l'homosexualité est criminalisée dans plus de 60 pays au monde, l'Europe fait figure de précurseur pour la défense de leurs droits. Notre correspondant à Bruxelles, Paul Germain, rappelle que les Pays-Bas ont, par exemple, été les premiers à autoriser le mariage homosexuel en 2001. Aujourd'hui, seize pays européens reconnaissent ce droit, à l'instar de la Belgique, la France et la Grèce.