Mercosur, Marine Le Pen et Rachida Dati : le Grand angle politique

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

Emmanuel Macron est arrivé en Argentine, puis se rendra au Brésil et au Chili. Le président français devra notamment expliquer pourquoi la France ne veut pas de l'accord Union Européenne-Mercosur. On aborde aussi les ennuis judiciaires de Marine Le Pen et de Rachida Dati. Décryptage avec Perrine Tarneaud, directrice de l'Information à Public Sénat et Eva Morletto, correspondante en France du média italien Grazia.