Mexique : sandale Oaxaca slip-on, la marque Adidas accusée de plagiat

17 Aoû. 2025 à 16h17 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE
Le dernier modèle de sandale produit par Adidas s'inspirerait effectivement d'un modèle traditionnel mexicain fabriqué dans l'État d'Oaxaca. Les autorités mexicaines réclament un dédommagement. Adidas s'excuse.
