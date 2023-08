TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 31 s

Migrants : Fati et Mari, une mère et sa fille mortes de soif dans le désert

Par TV5MONDE N'DARICALING LOPPY

En Afrique du Nord, les drames de migrants sont toujours légion. Le cliché d'une mère et sa fille, Fati et Marie, gisant tête baissées dans le désert tunisien, a ému le monde entier. Le mari de Fati et père de Marie, Crepin Mbengue, témoigne de leur refoulement à la frontière tunisienne.