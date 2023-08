TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Migrants : New York "n'a plus de place" et "cela ne va pas s'arranger"

Par TV5MONDE

Plus de 90.000 migrants sont arrivés à New-York depuis avril 2022. Et pour le maire, Eric Adams la situation empire. Les abris, les hôtels, tous les lieux mobilisés sont saturés. La mairie est débordée. Elle lance un appel à l'aide.