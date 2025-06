Monaco : Emmanuel Macron attendu sur le Rocher pour une visite d'État historique

Ce week-end, le président français Emmanuel Macron se rend à Monaco pour un déplacement marquant ainsi la première visite d'un président français sur le rocher depuis François Mitterrand en 1984. Cette rencontre avec le prince Albert II vise à souligner les liens d'amitié entre la France et Monaco, tout en abordant des projets communs, notamment la défense des océans.



Monaco a une longue tradition d'engagement envers l'océanographie, remontant à plus d'un siècle. Au début du 20ème siècle, le prince Albert I, surnommé le "prince explorateur", a mené de nombreuses expéditions scientifiques entre le Cap Vert et l'Arctique. Cet héritage se poursuit aujourd'hui avec des initiatives conjointes entre la France et Monaco pour la protection des océans.

Des discussions diplomatiques délicates

L'arrivée d'Emmanuel Macron est prévue en fin d'après-midi, où il sera accueilli avec un protocole officiel avant de s'entretenir en privé avec le prince Albert II. Parmi les sujets potentiellement abordés figurent des dossiers sensibles, tels que la réputation financière de Monaco. Récemment, la Commission européenne a placé Monaco sur la liste des États à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Si le Parlement européen ratifie cette décision, Monaco pourrait être classé aux côtés de pays comme la Corée du Nord et l'Afghanistan.



Un autre sujet d'importance est la nomination récente de Philippe Mettoux, un haut fonctionnaire français, au poste de ministre d'État de Monaco, un poste resté vacant pendant plusieurs mois. Il prendra ses fonctions en juillet prochain, renforçant ainsi les liens administratifs entre les deux nations.



Cette visite de deux jours ne se conclura pas par une déclaration commune mais elle sera suivie d'un échange avec la presse. Emmanuel Macron et le prince Albert II se rendront ensemble à Nice pour l'ouverture de la conférence des Nations unies sur l'océan, soulignant ainsi leur engagement commun envers la protection de l'environnement marin. Cette visite symbolise non seulement le renforcement des relations bilatérales, mais aussi une coopération accrue sur des enjeux globaux cruciaux.