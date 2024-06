Monde : un enfant sur quatre est en situation de "pauvreté alimentaire sévère"

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) vient de publier un rapport alarmant. 181 millions d'enfants de moins de 5 ans, soit 27 % d'entre eux, vivent actuellement dans une «pauvreté alimentaire sévère». Parmi les risques encourus, des séquelles graves en grandissant, faute d'une alimentation suffisamment nutritive et diversifiée. Siméon Nanama, conseiller nutrition pour l'Unicef Afrique de l'Ouest et Centrale, évoque les causes et les possibilités d'inverser la tendance.