Musique : 27e édition du festival Lyrique en mer

On prend le large, direction Belle île en Mer dans le sud de la Bretagne qui accueille la 27ème édition du festival international "Lyrique en Mer". Et en lever de rideau, un grand concert participatif ?Venez chanter Carmen? réunissant amateurs et professionnels pour célébrer les 150 ans du chef d'?uvre de Bizet. Pascale Achard et Guillaume Gouet sont sur place.