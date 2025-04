TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Musique : décès d'Amadou Bagayoko à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie

Par TV5MONDE REZA POUNEWATCHY

Le chanteur et musicien malien Amadou Bagayoko, moitié du duo légendaire Amadou et Mariam, est décédé ce vendredi 04 avril à l'âge de 70 ans. De nombreux hommages d'anonymes et de célébrités de la musique se multiplient. Entretien avec Mams Yaffa, le fondateur de l'association Esprit d'ébène et proche de l'artiste disparu.