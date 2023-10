TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 50 s

Musique : en studio avec Martin Solveig

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Retour d'un des 3 DJ français les plus connus au monde. Martin Solveig vient de faire paraître son tout nouvel album. "Back To Life" Et pour l'occasion, il nous a ouvert les portes de son studio d'enregistrement à Paris.