Chargement du lecteur...
5 min 8 s
Partager

Musique : le piano à quatre mains à l'honneur

Le
15 Aoû. 2025 à 17h47 (TU)
Mis à jour le
Par
Estelle Martin
ESTELLE MARTIN
Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle sont devenus les ambassadeurs du piano à 4 mains. Une forme spécifique, un répertoire et un festival unique en son genre en France.
International
FRANCE
La musique sur TV5MONDE

La musique sur TV5MONDE

jtchapter: "Florent Vollant : Innu" : aller chercher l'homme derrière le musicien
Culture

"Florent Vollant : Innu" : aller chercher l'homme derrière le musicien

Afrique

Le rappeur congolais Makhalba Malecheck en concert à Paris

International

La leçon de piano et l'invitation à la rêverie dans l'ère élisabéthaine

Culture

Musique : Rhema Cèdre, la voix du djanadubstep

Juste Shani, vers les étoiles !

Le nouveau "Diamant noir" du rap francophone

À la une

International

"Un pari historique": quels enjeux pour la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska?

International

"Le Liban n'aura plus de vie": le Hezbollah prêt à "livrer bataille" pour s'opposer à son désarmement

International

Israël: le leader palestinien Marwan Barghouti intimidé par un ministre israélien dans sa cellule

Environnement

Près de 200 morts en 24h: les images des inondations au Pakistan après de soudaines pluies de mousson

International

Pas de traité contre la pollution plastique, échec des négociations en Suisse

International

Serbie : deuxième soir d'affrontement entre manifestants et partisans du pouvoir

Sport

"Des stratégies différentes": pourquoi le top 10 des clubs de football les plus riches d'Afrique ne change pas

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

TERRIENNES

A la recherche de Berthe Weill, galeriste d'avant-garde