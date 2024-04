TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Musique : "Opera for peace", l'art lyrique au service de la paix et du dialogue

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

"Opera for peace" occupe en ce moment la scène à Rome et à Paris. Des artistes venus du Monde entier se croisent sous la direction et le parrainage de nos deux invitées : Julia Lagahuzère et la chanteuse Clara Ysé.