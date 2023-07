TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

New York débordée par l'afflux de migrants

Par TV5MONDE N'DARICALING LOPPY

New York, la ville qui historiquement a été pendant plus d'un siècle l'un des symboles de l'accueil des migrants est peut-être en train de revoir sa politique. Le maire démocrate, Eric Adams, a dit publiquement que sa ville ne pouvait plus absorber un afflux aussi important de nouveaux arrivants.